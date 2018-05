‘काला’ का नया पोस्टर जारी, इस वजह से ब्लैक एंड वाईट में 45 साल की महिला बनी हैं हुमा कुरैशी

रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ का एक और पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में हुमा कुरैशी का लुक 45 साल की महिला के रूप में नजर आ रही हैं। पोस्टर देखकर हुमा के किरदार का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस पोस्टर को ब्लैक एंड वाईट में रिलीज किया गया है।

हुमा ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया है। पोस्ट में हुमा ने कैप्शन लिखा है 'फिल्म जगत के दिग्गजों रजनीकांत और नानापाटेकर के साथ काम कर ब्लेस्ड महसूस कर रही हूं।... फिल्म की पूरी कास्ट और मेरी हार्डवर्किंग क्रू भी।' हुमा ने ट्वीट कर फिल्म का पोस्टर अपलोड किया और साथ ही फिल्म में अपने रोल और न्यू लुक को भी रीवील किया।

इसके बाद हुमा ने एक और पोस्टर के बारें में बताते हुए लिखा है कि हम एक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तब होती है जब हम किसी किरदार को अपने अभिनय से जीवित करते हैं। मैं इस मौके के लिए शुक्रगुजार हूं कि फिल्म में मुझे जरीना का किरदार निभाने को मिला है। इसके लिए भीम जी और रजनीकांत को धन्यवाद'।

The only joy we get as actors is to play living breathing characters .. so blessed to have had the opportunity to play #Zareena Thank you @beemji for this and the one&only @rajinikanth 🙏🙏#Kaala coming to theatre near you June 7th #KaalaInHindi @wunderbarfilms @LycaProductions pic.twitter.com/erUYcm2Ck5 — Huma Qureshi (@humasqureshi) May 24, 2018

हुमा कुरैशी ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में जिक्र किया है जो पोस्टर से काफी मेल कर रहा है। इस पोस्टर में हुमा भले ही 45 साल की महिला का किरदार निभा रही हैं लेकिन पोस्टर में वह काफी ग्लैमरस लग रही हैं।

तस्वीर में हुमा ने कानों में बडे़-बडे़ झुमके पहने हैं और नाक में बडी़ सी नोज पिन पहनी है। इन सबके साथ हुमा पोस्टर में अपने ही एटीट्यूड में नजर आ रही हैं। इस पोस्टर के साथ हुमा ने कैप्शन में अपने रोल के बारे में भी काफी कुछ बताया है।

It’s Rajinikanth versus Nana Patekar this June... Presenting the new poster of #Kaala #KingOfDharavi [Hindi]... 7 June 2018 release... Produced by Dhanush... Directed by Pa. Ranjith. pic.twitter.com/l26P7qAFJc — taran adarsh (@taran_adarsh) May 19, 2018

बता दें कि इस फिल्म को रजनीकांत के दामाद धनुष ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म मुंबई की पृष्ठभूमि में एक गैंगस्टर ड्रामा है। फिल्म में रजनीकांत ने डॉन की भूमिका में नजर आएंगे वहीं नाना पाटेकर एक पॉलिटीशियन की भूमिका में नजर दिखेंगे। इससे पहले भी 'काला' पोस्टर सामने आया था जिसमें नाना पाटेकर और रजनीकांत एक दूसरे के अपोजिट खड़े नजर आ रहे थे।

