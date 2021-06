Haseen Dilruba Trailer से वायरल हो रहा तापसी का पल्लू गिराने वाला सीन, लोग बोले- 'जानलेवा दिलरुबा'

इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चाएं हैं, किसी की शूटिंग चल रही है तो कोई रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच, तापसी पन्नू, विक्रांत मेसी और हर्षवर्धन राणे स्टारर फिल्म 'हसीन दिलरुबा' जबरदस्त सुर्खियों में आ गई है। हाल ही में इस फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में लव-लस्ट और थ्रिलर का धमाकेदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। फिल्म में तीन लीड एक्टर्स के बीच लव ट्रायएंगल है, जिसकी वजह से एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आएगा। वहीं, इस ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खूब इंप्रेस हुए हैं।

लोगों को पसंद आया ट्रेलर

'हसीन दिलरुबा' के ट्रेलर की शुरुआत होती है दिनेश पंडित के नॉवेल को लेकर तापसी के सवाल के साथ तापसी, विक्रांत मेसी से पूछती हैं कि उन्होंने दिनेश पंडित के नॉवेल पढ़े हैं? इसके बाद पता चलता है कि तापसी पर उनके पति विक्रांत मैसी के खून का इल्जाम है। ट्रेलर देखकर आपको कहानी में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। फिल्म में तापसी रानी के रोल में हैं जिनकी शादी विक्रांत मेसी (रिशू) से होती है। इनकी कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं हर्षवर्धन राणे।

