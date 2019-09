'एक हसीना थी' और 'मर्दानी' जैसी कई हिट फिल्मों के एडिटर संजीब दत्ता का कोलकाता में निधन

'डोर, 'मर्दानी, 'इकबाल, 'एक हसीना थी जैसी फिल्मों का संपादन कर चुके जाने माने बॉलीवुड संपादक संजीव दत्ता का रविवार को निधन हो गया।

संजीव दत्ता 54 वर्ष के थे। दत्ता कुछ साल से कोलकाता में रह रहे थे और वह एफटीआईआई के पूर्व छात्र थे। वह लंबे समय से नागेश कुकुनूर के साथ जुड़े थे और उनकी लगभग सभी फिल्मों में संपादन किया था।

नागेश फिलहाल कनाडा में है और उन्होंने दत्ता के निधन की पुष्टि की है। फिल्मकार सुजॉय घोष ने भी ट्वीट कर दत्ता के निधन पर दुख जताया है।

one of our finest editor sanjib datta.

bhalo thakis kaka... we will miss you. pic.twitter.com/7c6tmXVKHX