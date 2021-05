सलमान खान की किसी भी फिल्म का कभी रिव्यू न करने का वादा करने वाले फिल्म क्रिटिक्स कमाल राशिद खान (केआरके) ने एक अलग रुख अपनाया है। इस बात का सबूत केआरके का हालिया ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'आमतौर पर मैं उस फिल्म का रिव्यू नहीं करता जिसके निर्माता, निर्देशक या एक्टर रिव्यू करने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन, यह शख्स अब भले ही विनती करे या मेरे पैर छुए, मैं उसकी हर फिल्म और गाने का रिव्यू करूंगा। सत्यमेव जयते! जय हिन्द।

केआरके इस ट्वीट में भले ही किसी का नाम नहीं लिया है ,लेकिन उनका इशारा सलमान खान की तरफ है। क्योंकि इससे पहले केआरके ने कई ऐसे ट्वीट किया जो सलमान खान की फिल्म ' राधे ' से संबंधित था।

Normally I don’t review the film if producer director or actor of the film asks me to not review it. But Now if this man will request me, or even touch my feet also, still I will review his each film and each song. Satyamev Jayate! Jai Hind! — KRK (@kamaalrkhan) May 27, 2021

केआरके ने की थी 'राधे' की जमकर आलोचना

ईद पर रिलीज हुई फिल्म 'राधे' को लेकर सलमान खान को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। उन पर मीम्स भी बनाए गए। 'राधे' को भले ही फैंस ने ब्लॉकबस्टर करार दिया हो, लेकिन समीक्षकों ने फिल्म की बुराई की है। केआरके ने भी 'राधे' की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि 'राधे' देखने के बाद लिखा था, फर्स्ट हाफ देखने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहानी क्या है? कैरेक्टर क्या है? क्या हो रहा है?। केआरके की ट्वीट के बाद सलमान की लीगल टीम ने केआरे के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। जिसके बाद केआरके लगातार ट्वीट कर रहे हैं।

Salim Khan Sahab father of Salman has said in his interview that Radhe is a bad film. Means he is giving signal to Salman that he should accept that his film is bad, instead of filing defamation case against me. Thank you Salim Sahab for supporting truth. — KRK (@kamaalrkhan) May 27, 2021

सलमान को '' द ब्रांड केआरके '' के अलावा किसी से समस्या नहीं

केआरके ने कहा कि सलमान खान ने ऑनलाइन और भी राधे की निगेटिव रिव्यू देखा है, लेकिन उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर फिल्म राधे को लेकर सैकड़ों खराब रिव्यू हैं लेकिन सलमान को '' द ब्रांड केआरके '' के अलावा किसी से कोई समस्या नहीं थी। तो इसका मतलब साफ है कि '' क्रिटिक्स ''द ब्रांड केआरके '' बॉलीवुड में नबंर-1 है, बाकि सब चाय कम पानी है। जिसके रिव्यू से सितारों को कोई परवाह नहीं है।

You all can see hundreds of bad reviews of #Radhe on YouTube but Salman doesn’t have any problem with anyone except #TheBrandKRK! Now it’s proof that #DRKRK is The No.1 Critic in the history of Bollywood. All others are just Chai Cum Paani. Stars don’t care about their reviews. — KRK (@kamaalrkhan) May 27, 2021

सलमान के पिता सलीम खान को कहा- धन्यवाद

हाल ही में सलमान के पिता सलीम खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि राधे 'बिल्कुल भी बेहतरीन फिल्म' नहीं थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केआरके ने कहा, "सलमान के पिता सलीम खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि राधे एक खराब फिल्म है। मतलब वह सलमान को संकेत दे रहे हैं कि उन्हें मान लेना चाहिए कि उनकी फिल्म खराब है, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बजाय उन्होंने सच्चाई का समर्थन किया इसके लिए उन्हें धन्यवाद ।"

