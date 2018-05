दिल्ली के पादरी की टिप्पणी से सहमत हुईं पूजा भट्ट, बोलीं- कुछ भी गलत नहीं

दिल्ली के सभी गिरजाघरों के प्रमुख आर्कबिशप अनिल कूटो की चिट्ठी को लेकर सियासत गर्मी गई। राजनीतिक जगत के बाद फिल्म जगत से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट ने कहा कि वह नई दिल्ली के प्रधान पादरी (आर्कबिशप) अनिल जोसेफ क्यूटो के बयान से सहमत हैं कि देश में 'अशांत राजनीतिक माहौल' है।

पूजा ने कहा कि देश का 'लोकतांत्रिक और नैतिक तानाबाना' टूट रहा है। आर्कबिशप ने दिल्ली के पादरियों और गिरजाघरों को अपने 8 मई को लिखे पत्र में देश में साल भर तक प्रार्थना अभियान आयोजित करने की अपील की थी, जिससे 2019 के आम चुनावों से पहले देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्ष तानेबाने की रक्षा हो सके।

I see nothing wrong with Arch Bishop Anil Couto’s letter & everything wrong with the knee jerk response to it.The democratic & moral fabric of our nation is in tatters.Time we addressed that plainly.Attempts to gag & snuff out discourse that meanders from the prescribed must end.