Video Viral: बीच रोड शो में सनी देओल को एक महिला ने कर दिया Kiss

सनी देओल गुरदासपुर संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सनी इन दिनों पंजाब में जमकर कैम्पेन कर रहे हैं। अब बुधवार को सनी पंजाब के बटाला में रोड शो कर रहे थे। सनी बाकी कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ी पर थे कि तभी एक महीला, सनी की गाड़ी पर चढ़ जाती है। वो महिला फिर सनी को गले लगाती है और तुरंत किस कर देती हैं। सनी भी ये सब देख चौंक जाते हैं।

#WATCH: Actor-turned-politician Sunny Deol who is the BJP candidate from Gurdaspur Lok Sabha seat was kissed on his cheek by a woman during his roadshow in Batala, Punjab yesterday. pic.twitter.com/YTQvNDzRYL