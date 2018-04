आसाराम और Pm मोदी की पुरानी तस्वीरें शेयर करने वालों भड़के फरहान अख्तर

जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी एससी/एसटी विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। जोधपुर कोर्ट द्वारा आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आसाराम पर फैसला आने के बाद ट्वीटर यूजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आसाराम की तस्वीर को शेयर कर रहे थे। यूजर्स के इन हरकतों का बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने आलोचना की है।

So, Asaram is a child rapist. And he has been found guilty. Good.



But can people please stop sharing images of him with PM Modi. Patronising him before he was exposed to be a pervert is no crime.



Let’s be fair and give him the benefit of doubt that he, like us, did not know.