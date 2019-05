फरहान अख्तर ने फिल्न 'तूफान' के लिए ट्रेनिंग की शुरू, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह अपनी अगली फिल्म 'तूफान' की तैयारी में व्यस्त, अपने ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

अपना पहला संगीत एल्बम लॉन्च करने के बाद, अभिनेता सीधे फिल्म की तैयारियों में लग गए है। फरहान अपने शरीर को एक बॉक्सर में बदलने के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके लिए वे कठोर प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं और एक भी सेशन को मिस नहीं कर रहे है क्योंकि इस भूमिका के लिए फरहान को एक खास तरह की फिसिक की ज़रूरत है।

अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा,"It’s not just about strength but speed as well #ToofanInTheMaking@drewnealpt 🥊@samir_jaura 🏋🏾‍♀ @rakeyshommehra @ritesh_sid"

2013 के बाद यानी 6 साल बाद, फरहान अख्तर और राकेश ओमप्रकाश मेहरा की हिट जोड़ी बॉक्सिंग पर आधारित फिल्म तूफान के साथ फिर से एक साथ काम करने के लिए तैयार है जिसे आरओएमपी पिक्चर्स के साथ मिलकर एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के तहत बनाया जाएगा।

ओलंपियन स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का किरदार निभाने के बाद, फरहान अब एक अन्य स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म तूफ़ान में मुक्केबाज की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

काम की बात करे तो, फरहान अख्तर वर्तमान में अपने हालिया प्रोडक्शन 'गली बॉय' और वेब सीरीज़ 'मेड इन हेवन' की सफलता का आनंद ले रहे हैं और अपनी आगामी 'द स्काई इज़ पिंक' के लिए भी तैयार हैं, जिमसें फ़िल्म दिल धड़कने के बाद अभिनेता एक बार फिर प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय करते हुए नज़र आएंगे।