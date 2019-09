'भाग मिल्खा भाग' के बाद अब 'तूफान' में आएंगे फरहान अख्तर का फर्स्ट लुक जारी

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की बॉर्डी और मसल्स को फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में देखा गया है। इस फिल्म में फरहान अख्तर अपनी एक्टिंग और बॉडी से फैंस के दिल पर छा गए थे। इतना ही नहीं उनकी इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। 'भाग मिल्खा भाग' बाद एक बार फिर से निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'तूफान' में नजर आने वाले हैं। इसी बीच 'तूफान' का फर्स्‍ट लुक पोस्‍टर जारी हो गया है।

इस पोस्टर में फरहान अख्‍तर बॉक्‍सर के रोल में बॉक्‍सिंग रिंग में खड़े नजर आ रहे हैं। पोस्टर में भले ही फरहान का चेहरा साफ न दिख रहा हो लेकिन उनकी बॉर्डी और मसल्स देख अच्छे अच्छों के पसीने छूट सकते हैं। फर्स्ट लुक पोस्टर में फरहान बॉक्सिंग रिंग में बेहद दमदार लुक देते दिख हैं। इतना ही नहीं उनके लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि फरहान भाग मिल्खा भाग के बाद फिर से एक यादगार कहानी पर्दे पर लेकर आने वाले हैं। फिल्‍म अगले साल 2 अक्‍टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्‍म में ऐक्‍टर दर्शन कुमार विलन के रोल में होंगे।

#RIP: विजू खोटे के इन फेमस डायलॉग में बसती है बॉलीवुड की कॉमेडी

Farhan Akhtar in sports-drama #Toofan... Release date finalized: 2 Oct 2020... Directed by Rakeysh Omprakash Mehra... Produced by Ritesh Sidhwani, Rakeysh Omprakash Mehra and Farhan Akhtar... First look poster: pic.twitter.com/mkIBbeP50c