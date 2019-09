फरहान ने 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' के स्टार बिग बी और चिरंजीवी के साथ विशेष पैनल की मेजबानी की

"सई रा नरसिम्हा रेड्डी" अपनी रिलीज़ के साथ बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। हाल ही में, फिल्म के निर्माताओं ने एक विशेष पैनल का आयोजन किया था जिसमें सई रा नरसिम्हा रेड्डी के सह-कलाकार और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन एवं चिरंजीवी उपस्थित थे, जबकि फरहान अख्तर एक होस्ट की भूमिका निभा रहे थे।

इस खास अवसर पर फरहान अख्तर की खुशी सातवें आसमान पर थी क्योंकि उन्हें इस तरह की भव्य बातचीत का हिस्सा बनने का मौका मिला और उनकी उत्सुकता तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है!

तस्वीर शेयर करते हुए फरहान अख्तर लिखते है,"No caption needed. The smile says it all.

#legends @amitabhbachchan #Chiranjeevi #syeraanarasimhareddy #inconversation #comingsoon".

बातचीत के दौरान, सितारों ने 19वीं शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी पर भी रोशनी डाली, जिन्होंने 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और फ़िल्म का विषय भी इसी पर आधारित है।

"सई रा नरसिम्हा रेड्डी" पीरियड ड्रामा स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर आधारित है, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई के रूप में जाना था। फिल्म में श्री अमिताभ बच्चन, डॉ चिरंजीवी, किच्छा सुदीप, विजय सेतुपति, जगपथी बाबू, रवि किशन, नयनतारा, तमन्नाह और निहारिका जैसे उम्दा कलाकारों की टुकड़ी है जो फिल्म को बेमिसाल बनाती है।

कोनिडेला प्रोडक्शंस के सहयोग से राम चरण, एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स द्वारा निर्मित, सई रा नरसिम्हा रेड्डी में भारतीय कलाकारों की उम्दा कलाकारों की टुकड़ी ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशन सुरेंदर रेड्डी ने किया है और यह 2 अक्टूबर 2019 में रिलीज के लिए तैयार है।