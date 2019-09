रिलीज होते ही ट्विटर पर छाया 'Sye Raa Narasimha Reddy' का Trailer, अमिताभ-चिरंजीवी को देखकर हैरान हुए फैंस

बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और साउथ सुपर स्टार चिरंजीवी Chiranjeevi) की फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' (Sye Raa Narasimha Reddy Trailer ) के ट्रेलर का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज इस फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है। रिलीज होते ही इस फिल्म का ट्रेलर ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा है।

फिल्म के ट्रेलर को फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि हम आपके लिए हिम्मत और वीरता की एक अनकही कहानी लेकर आए हैं! पेश है #SyeRaaTrailer।

We bring to you an untold story of grit and valour! Presenting the #SyeRaaTrailer https://t.co/Gpaq90nyfX