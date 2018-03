फरहान अख्तर मे फेसबुक को कहा अलविदा, ट्वीट कर दी ये जानकारी

डेटा लीक मामले के चलते कई हफ्तों से सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक विवादों में बनी हुई है। हर कोई अपने फेसबुक अकाउंट को सुरक्षित बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच फरहान अख्तर ने भी खुद को सुरक्षित रखते हुए अपना फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। फरहान (44) ने ट्विटर पर लिखा, 'सुप्रभात। आपको सूचित करता हूं कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए हटा लिया है। बहरहाल, सत्यापित 'फरहान अख्तर लाइव पेज अब भी सक्रिय है। हालांकि, फरहान ने अपने अकाउंट हटाने का कोई कारण नहीं बताया है। बॉलीवुड अभिनेता ने ऐसे समय में अपना फेसबुक अकाउंट हटाया है जब इस दावे पर फेसबुक की आलोचना हो रही है कि ब्रिटिश कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका ने इस सोशल साइट के पांच करोड़ सदस्यों से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया।

Good morning. This is to inform you all that I have permanently deleted my personal Facebook account.



However, the verified FarhanAkhtarLive page is still active.