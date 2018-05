वाराणसी फ्लाइओवर हादसा- फरहान अख्तर ने जताया दुख, कहा- बुनियादी ढांचे की राष्ट्रीय समीक्षा होनी चाहिए

फिल्मकार, अभिनेता व गायक फरहान अख्तर ने वाराणसी में फ्लाइओवर बीम गिरने से हुए हादसे में लोगों की मौत पर शोक जताया है और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

फरहान ने बुधवार को ट्वीट किया, "मेरी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपने प्रिय परिजनों को वाराणसी में फ्लाइओवर गिरने के हादसे में खोया है। उम्मीद है कि बुनियादी ढांचे की राष्ट्रीय समीक्षा होगी, जिसे मरम्मत करने या बदलने की जरूरत हो सकती है।"

Heart goes out to all families who have lost loved ones in the flyover collapse in Varanasi. Deepest condolences.

Hope there can be a national review of infrastructure that may need repairing or replacing.