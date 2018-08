फराह खान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग फिल्म के गाने में सुशांत के साथ पहली बार शूटिंग कर रहीं कोरियोग्राफर-फिल्ममेकर फराह खान ने अभिनेता को 'वन शॉट वंडर' कहा। फराह ने सुशांत और अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और इसके साथ लिखा, 'सुशांत सिंह राजपूत वन शॉट वंडर हैं और मैंने मुकेश छाबड़ा की 'किजी और मैनी' के पहले गाने की शूटिंग की।'

वहीं सुशांत ने ट्वीट किया कि किसी फिल्म में पहली बार फराह के साथ काम करना सम्मान की बात है। उन्होंने लिखा, 'मैं खुद को कितना सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि एक कलाकार के रूप में आखिरकार पहली बार फराह खान के साथ काम किया। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आज बहुत खास दिन है।'

I am honoured and how, my first with @TheFarahKhan in a film, and finally as an actor:))



Thank you so much ma’am, today is such a special day :)

@farahkhankunder 🙏🏻🙏🏻❤️❤️🥂💫👌🏻🕺🏿💥 pic.twitter.com/dk0iw8IB6o