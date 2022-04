Video: फराह खान ने न्यूयॉर्क में की ऐसी हरकत, करण जौहर को भी आ गई शर्म

फराह खान (Farah Khan) और करण जौहर (Karan Johar) की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में फिल्ममेकर ने अपनी दोस्त का एक फनी वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो स्नैक्स में डिस्काउंट मांगती दिख रही हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 11 Apr 2022 11:53 AM

