अर्शी ने सलमान से की बदतमीजी, सोशल मीडिया पर फैन्स ने खूब लताड़ा

बिग बॉस के घर में रहने वाले सभी घरवाले सलमान खान की हर बात मानते हैं, लेकिन अर्शी तो इन सबसे अलग ही हैं। दरअसल, जब शिल्पा की मां घर आई थीं तो अर्शी उनकी मां से नहीं मिलीं। इस बात को लेकर जब सलमान ने अर्शी को इस बात के लिए समझाया तो अर्शी, सलमान से ही भिड़ गईं।

जिसके बाद सलमान, विकास से कहते हैं कि मुबारक हो विकास, इन्हें आपने कैप्टन के लिए चुना। अर्शी ने फिर सलमान से भी कहा कि आपको तो शिल्पा की गल्ती कभी दिखती ही नहीं हैं।

अब अर्शी के इस बिहेवियर को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी लताड़ा जा रहा है। यूजर्स अर्शी को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

पढ़ें ट्वीट्स

#WeekendKaVaar the way shilpa plays she can make any one support her.... she does not abuse and humiliate unnecessary....reacting and gossiping is part of the game, but not the way #arshi does. #westandbyshilpa #BB11 #BiggBoss11