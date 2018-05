SanjuTrailer REACTIONS: फैंस बोले-रणबीर नहीं संजय कर रहे हैं एक्टिंग

लंबे इंतजार के बाद संजय दत्त की बायोपिक संजू का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। हर दिन रिलीज हो रहे फिल्म के पोस्टर ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा रखा था। लेकिन अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म का ट्रेलर संजय दत्त की जिंदगी के हर पहलू को बारिकी से दिखाता है। फिल्म में संजय दत्त का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर जो कि हूबहू संजय दत्त की तरह लग रहे हैं। वहीं फैंस को भी संजू का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर संजू का ट्रेलर देखकर लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं एक ने तो यह तक कह डाला कि ट्रेलर देखते-देखते कंफ्यूज हो गए कि यह कहीं रणबीर कपूर की जगह संजय दत्त तो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। वहीं किसी ने कहा कि यह फिल्म इस साल की बेस्ट फिल्म होगी।

आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 29 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में कई बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे। परेश रावल सुनील दत्त के किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, सोनम कपूर भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में संजय दत्त की लव लाइफ से लेकर जेल में कटी रातों को भी बहुत ही बारिकी से दिखाया गया है।वहीं ट्रेलर की बात की जाए तो आप खुद ट्रेलर देखते-देखते संजय दत्त की जिंदगी के बारे में सोचने लगेंगे। जेल में बितायी संजय की जिंदगी के पलों को देख आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कुल मिलाकर फिल्म का ट्रेलर शानदार है। रणबीर की एक्टिंग और फिल्म की स्क्रीप्ट दोनों ही जबरदस्त लग रही हैं। बाकि तो फिल्म रिलीज के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

