'कबीर सिंह' का ट्रेलर देखकर क्रेजी हुए फैंस और फिल्म क्रिटिक्स, जमकर कर रहे हैं तारीफ

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा अडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) का ट्रेलर आज फिल्म के मेकर्स ने इंटरनेट पर जारी कर दिया है। फिल्म के इस ट्रेलर में शाहिद एक आशिक के रूप में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में देखा गया कि पेशे से एक टीचर, शाहिद कपूर को अपनी स्टूडेंट कियारा अडवाणी से बेइंतेहा प्यार करते हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ट्रेलर देखकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें कि अभी हाल इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे देखकर फैंस क्रेजी हो गए थे। फैंस इस फिल्म के गाने और ट्रेलर का इंतजार था। अब फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

आपको बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को क्रिटिक्स तक ने फुल मार्क्स दिए हैं। जबकि फैंस का क्रेज भी सांतवें आसमान पर पहुंच गाय है। फिल्म में शाहिद कपूर के ताबड़तोड़ एक्शन और डिस्ट्रक्शन वाले सीन देखकर फैंस तालियां बजाते नहीं थक रहे हैं।

ट्रेड एनलिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स तरन आर्दश और अन्य क्रिटिक्स शाहिद और किआरा की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

यहां देखें ट्रेड एनलिस्ट के रिएक्शन

Absolutely fantastic... The original #Telugu version is one of my favourites... Yet, couldn't take my eyes off #KabirSingh trailer... Stars Shahid Kapoor and Kiara Advani... Directed by Sandeep Reddy Vanga... 21 June 2019 release... #KabirSinghTrailer: https://t.co/R78SrjAP37 — taran adarsh (@taran_adarsh) May 13, 2019

#KabirSinghTrailer is absolutely AMAZING, needs multiple watch. @shahidkapoor has just HIT THE BALL OUT OF THE PARK. It could be his career best act. #KabirSingh is a SURE SHOT SUPER HIT in the making. Congratulations team KS https://t.co/yB2OGKmO6G — Sumit kadel (@SumitkadeI) May 13, 2019

Here's the adrenaline rush #KabirSinghTrailer where @shahidkapoor essays a character that shall be talked about and score points at the box office....in a big way!!



Enjoy!! https://t.co/XqKj3rCnGD — Faridoon Shahryar (@iFaridoon) May 13, 2019

यहां देखें फैंस का रिएक्शन

वहीं एक फैन ने लिखा है कि अब इसे देखकर 21 जून का इंतजार मुश्किल हो रहा है। ये फिल्म 21 जून को सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है।

#KabirsinghTrailer 👌👌

In 38Yrs, @shahidkapoor ji.. U r one of the best versatile actor In India🙏@Advani_Kiara ji..❤️😍😘@imvangasandeep 👏👏

I don't know who is the music director.. He is 👌🔥👌🔥



Best Wishes to u all.. From #Rowdy Fans 😎🤗https://t.co/xDlFM3pYMO — Vijay Deverakonda Fans Club || #DearComrade (@VJDeverakondaFC) May 13, 2019

A rebel with cause 🤩🤩🤩🤩#KabirSinghTrailer gives goosebumps evry sec 😍😍@shahidkapoor u rock man....💙@Advani_Kiara is the real Preeti 💙 pic.twitter.com/JYbVEGPssZ — SandEep Ravindra (@sandyevolution) May 13, 2019