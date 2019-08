Fans Reaction on Coolie number 1 Poster: ‘कुली नंबर 1’ में 'राजू' का लुक देखकर क्रेजी हुए फैंस, वरुण धवन की ऐसे कर रहे हैं तारीफ

1995 में आई कॉमेडी फिल्म ‘कुली नंबर 1’ की रीमेक फिल्म का पहला पोस्टर आज रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर को शेयर करते हुए फिल्म के लीड एक्टर वरुण धवन ने 'राजू' के लुक का खुलासा किया है। ‘कुली नंबर 1’ में राजू के लुक को देखकर फैंस पोस्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद फैंस लगातार ट्वीटर पर वरुण धवन की और फिल्म के पोस्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

फिल्म के पोस्टर को देखकर फैंस कह रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस धमाल मचाएगी। तो वहीं कोई कह रहा है कि इस फिल्म के जरिए वरुण और सारा के करियर में चार चांद लग जाएंगे। वहीं कई फैंस कह रहे हैं कि पोस्टर इतना शानदार है तो फिल्म वाकई में काफी शानदार होगी।

आपको बता दें कि वरुण ने फिल्म का मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, "कुली नं. 1, एक मई 2020। हट जाओ बाजू, आया राजू।" पोस्टर में वो कुली की पोशाक और कोल्हापुरी चप्पल में दिखाई दे रहे हैं और इसके जरिए बताया गया है कि यह डायरेक्टर डेविड धवन की 45वीं फिल्म है। फिल्म के प्रोडक्शन वासु भगनानी कर रहे हैं।

यहां देखें फैंस का रिएक्शन

This Posterrrr Is Wowwwww🔥

Also, PLEASE DON'T CHANGE THE DATE UNTIL RELEASE!