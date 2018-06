Fanney Khan Teaser: रणबीर के बाद अब ऐश्वर्या बनीं रॉकस्टार, लुंगी में नजर आए अनिल कपूर

ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिल कपूर स्टारर फिल्म'फन्ने खां' का टीजर रिलीज हो चुका है। 57 सेकेंड के इस टीजर में आपको ऐश्वर्या और अनिल के अलावाराजकुमार राव भी नजर आएंगे। टीजर के बैकग्राउंड में आपको राजकुमार राव की आवाज सुनाई देगी। जो यह बता रहे है कि फन्ने खां का असल मतलब हुनरबाज होता है। 57 सेकंड के टीजर में ऐश्वर्या की झलक महज 3 सेकंड के लिए दिखाई दी। इतने ही सेकंड के लिए राजकुमार राव भी दिखे। लेकिन अनिल कपूर को दोनों से कई गुना ज्यादा समय दिया गया है। वे करीब 10 सेकंड के लिए दिखाई दे रहे हैं।

लुंगी, टी-शर्ट में दिखे अनिल, ऐश्वर्या का रॉकस्टार लुक...

इस टीजर की दिलचस्प बात ये है कि इसमें अनिल कपूर लुंगी और टी-शर्ट में नजर आए। वहीं ऐश्वर्या राय रॉकस्टार के लुक में नजर आईं। खबरों की माने तो वो इस फिल्म में एक सक्सेसफुल सिंगर का रोल कर रही हैं। वहीं राजकुमार राव उनके लव इंट्रैस्ट बने हैं।

Dreamers and dreams, they always have a story to tell. Yeh kahaani uski hai jo sapno ko bas apni dhun sunnana chahta hai. #FanneyKhanTeaser coming soon... @AnilKapoor #AishwaryaRaiBachchan @RajkummarRao @divyadutta25 @AtulManjrekar #BhushanKumar #VirenderArora #NishantPitti pic.twitter.com/oPIibBPF6k