Cyclone Fani: अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और तमन्ना समेत इन सितारों ने मांगी सलामती की दुआ

Cyclone Fani updates: शुक्रवार को ओडिशा में भीषण तबाही मचाने के बाद देर रात चक्रवाती तूफान फेनी ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दी। फेनी तूफान पश्चिम बंगाल के खड़गपुर इलाके को पार कर उत्तर-पूर्व दिशा में 90 किमी/घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। खबरों की माने तो अभी तक तूफान की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी हैं। 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है।

इस तबाही को देखकर पर कोई डर गया है। वहीं तबाही का ये मंजर देखकर सभी देशवासी उड़ीसा के लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं। इन सब में हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं और ऐसी कुदरत का रुप देखकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। सुपरस्टार अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख , सिद्धार्थ मल्होत्रा, राहुल बोस, तमन्ना भाटिया समेत कई सितारों ने ट्वीट करते हुए प्रार्थना की है।

अभिषेक बच्चन

अभिनेता अभिषेक बच्चन ने लिखा है कि, प्रार्थना करते हैं कि फोनी तूफान से सभी लोग सुरक्षित रहें है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सभी से सुरक्षित रहने की अपील की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मजबूत बने रहें और सभी सुरक्षित रहें।

तमन्ना भाटिया

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर पर रही रहें। उन्होंने लिखा, मेरी प्रार्थाना ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ है। घर के अंदर ही रहे और एक-दूसरे की मदद करें।

All of us @RugbyIndia have deep connections with Odisha. Some of our best men & women players hail from that state. Our thoughts are with them and their families. @RugbyIndia will extend any and all the help they need in these testing times. We stand together. @OdishaSportsDep