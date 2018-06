VIDEO: मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखे विराट-अनुष्का, लोगों ने पकड़ी ये गलती

इन दिनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों अपनी कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। लेकिन कुछ फैंस तो इन फोटोज में भी छोटी-छोटी मिस्टेक ढूंढ लेते हैं और इस कपल को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में फिर कुछ ऐसा ही हुआ जब विराट और अनुष्का मुंबई एयरपोर्ट पर साथ नजर आए।

🎥 | Anushka and Virat spotted at the Mumbai airport today as they leave for Bangalore #Virushka pic.twitter.com/9ousnhCKf8 — Anushka Sharma FC™ (@AnushkaSFanCIub) June 12, 2018

गूगल की एंबेसडर अनुष्का के हाथ में दिखा दूसरा फोन...

जी हां, इस क्यूट कपल के एयरपोर्ट लुक की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। जिनमें कोई इनके कपड़ों पर कमेंट कर रहा है तो कोई इनके लुक पर। इसी बीच एक फैन ने अनुष्का के फोन पर कमेंट करते हुए लिखा- "आखिर वो आईफोन क्यों यूज कर रही हैं। मुझे लगा कि वो गूगल पिक्सल की ब्रांड एंबेसडर हैं।" an_kitpatelWonder..... why she is using an iPhone I thought she was a brand ambassador for @madebygoogle pixel.

जी हां, ये बात सच है कि अनुष्का गूगल पिक्सल की ब्रांड एंबेसडर हैं। ऐसे में उनके हाथ में दिखे आईफोन एक्स ने लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा कर दिया कि वो खुद दूसरा फोन इस्तेमाल करती हैं और लोगों के लिए दूसरी कंपनी का फोन प्रमोट करती हैं।

मैचिंग जूतों में आए नजर...

इस दौरान दोनों ने व्हाइट कलर के बेंगलुरु रवाना होने के लिए यहां पहुंचे थे। स्नीकर्स पहने हुए थे। इनके कपड़े भी काफी हद तक मिलते-जुलते थे। जहां विराट वाइट टी-शर्ट में थे, तो वहीं अनुष्का हल्के नीले रंग की शर्ट में दिखीं। दोनों बेंगलुरु रवाना हो रहे थे। इससे पहले दोनों ने अपने पेट डॉग के साथ एक फोटो शेयर की थी। जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था।