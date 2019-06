InternationalYogaDay: PM Narendra Modi के साथ ‘मोटू-पतलू’ ने भी किया योग, देखें VIDEO

International Yoga Day 2019 : पांचवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ मशहूर कार्टून पात्रों मोटू (Motu) और पतलू (Patlu) ने भी योग किया। दोनों प्रभात तारा मैदान के मध्य में थे, जहां मोदी ने एक बड़े पैमाने पर आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें 30,000 लोग शामिल हुए। प्रभात तारा मैदान बच्चों में लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर ‘मोटू-पतलू’ योग करते देखकर बच्चे बेहद खुश दिखाई दिए।

झारखंड सरकार ने एक बयान में कहा कि बच्चों को योग की ओर आकर्षित करने के लिए मोटू और पतलू मैदान में मौजूद थे। योग सत्र लगभग 45 मिनट तक चला। मोदी के साथ झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुबर दास, आयुष मंत्री श्रीपद नाइक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र केसरी सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे।

आपको बता दें कि मोटू-पतलू कार्टून कैरेक्टर हैं और छोटे बच्चों में काफी फेमस हैं। ना सिर्फ टीवी कार्टून बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो और मीम काफी वायरल होते हैं।

Yoga is not just healthy, its also a lot of fun; the duo of Motu-Patlu show you how Yoga with friends is cool #InternationalDayofYoga #YogaDay2019 music credit: @NickIndia pic.twitter.com/Kn3VSmP82d

PM Narendra Modi at Prabhat Tara ground in Ranchi: I extend my good wishes to all of you, in India & across the globe, on the occasion of #InternationalDayofYoga . Today, lakhs of people have gathered in different parts of the world to celebrate Yoga Day. #Jharkhand pic.twitter.com/KzMhIEYVRV