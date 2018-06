IIFA 2018: 20 साल बाद फिर से अपनी अदाओं से मदहोश करेंगी रेखा

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में गुरुवार से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी (आईफा) पुरस्कारों में सदाबहार अभिनेत्री रेखा मंच पर 20 साल बाद परफॉर्म करती नजर आएंगीं। आईफा के 19वें संस्करण के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों ने 2,000 सीटों वाले सियाम निरामित थिएटर को चुना है। रेखा का नाम परफॉर्मर्स में आने के बाद से आईफा को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

आईफा के रेड कार्पेट पर रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, कृति सैनन, बॉबी देओल और नुसरत भरुचा जैसी फिल्मी हस्तियां नजर आएंगी लेकिन मंच पर रेखा की प्रस्तुति निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र होगी। रितेश देशमुख और करण जौहर इस अवार्ड शो की मेजाबनी करेंगे।

पिछले साल भी करण जौहर ने आईफा अवॉर्ड्स की मेजबानी की थी। पिछले साल ही इन अवॉर्ड फंक्‍शन में अपने 'नेपोटिज्‍म रॉक्‍स' (परिवारवाद) मजाक के चलते करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन सुर्खियों में छाए रहे थे।

Catch him if you can! Here's your absolute chance to be amongst the lucky 6 and not only meet Bollywood's heartthrob, @Varun_dvn but also win your golden ticket to the IIFA Awards.#IIFA2018 #EaseMyTrip pic.twitter.com/nM3NwmdqlU