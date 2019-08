Jannat 2 एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की कार का हुआ एक्सीडेंट, मुंबई पुलिस से मांगी मदद

फिल्म जन्नत की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta)के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबरों की मानें को एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन एक्ट्रेस सुरक्षित है। इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने खुद अपने सोशल अकाउंट से किया है।

घटना की जानकारी देते हुए ईशा गुप्ता ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) से मदद की गुहार लगाई है। ईशा ने ट्विटर पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए शिकायत की और बताया कि एक कार ने अचानक उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी है और उनकी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। ईशा ने ट्विटर पर उस कार की फोटो भी शेयर की है जिसमें उसका नंबर प्लेट साफ दिखाई देता है। ईशा ने बताया कि ये हादसा मुंबई के लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital, Mumbai) के बाहर हुआ।

Need help, this car banged my car badly today outside Lilavati hospital @MumbaiPolice please help pic.twitter.com/J7En0rbke4 — Esha Gupta (@eshagupta2811) August 21, 2019

ईशा के इस ट्वीट पर फौरन जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और घटना की पूरी जानकारी भी शेयर करने को कहा है। मुंबई पुलिस द्वारा मिली तत्काल मदद से खुश ईशा ने ट्विटर पर उनका धन्यवाद भी किया। ईशा ने ट्विटर पर लिखा कि धन्यवाद मुंबई पुलिस. आपने फौरन मेरी मदद की।



Thank you so so much @MumbaiPolice you’ve been so prompt n helpful 🙏🏽 — Esha Gupta (@eshagupta2811) August 21, 2019

विवादों के बीच बार-बार देखा जा रहा है अक्षरा-पवन सिंह का ये भोजपुरी गाना

Bigg Boss 13 से सलमान खान का सामने आया पहला लुक

'क्वाथा' के लिए आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग ले रहे हैं Aayush Sharma