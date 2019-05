Lok Sabha Result 2019: सनी देओल की जीत से खुश ईशा देओल ने ऐसे दी बधाई

अभिनेता एवं भाजपा उम्मीदवार सनी देओल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जीत से करते हुए गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद कांग्रेस के सुनील जाखड़ को शिकस्त दी।



चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार देओल ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख जाखड़ को 82,459 मतों से हराया। शानदार जीत दर्ज करने के बाद देओल (59) ने कहा कि वह इस सीमावर्ती क्षेत्र के मतदाताओं के कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास था कि इस संसदीय क्षेत्र के लोग मुझसे काफी प्यार करते हैं और उन्होंने मेरी जीत सुनिश्चित की।'

सनी देओल की जीत पर ईशा देओल ने ट्वीट कर लिखा, बधाई हो सनी देओल...मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।

Congratulations @iamsunnydeol my best wishes to u always 👍🏼😊♥️