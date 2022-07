सनी देओल- दुलकर सलमान की चुप का टीजर रिलीज, जैकलीन ने शेयर किया हॉलीवुड फिल्म का पोस्टर, मानुषी ने साइन की तीसरी फिल्म

सनी देओल, दुलकर सलमान और पूजा भट्ट स्टारर 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' (Chup: Revenge Of The Artist) का टीजर रिलीज हो गया है। वहीं विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म 'लाइगर' (Liger) का गाना अकड़ी-पकड़ी का प्रोमो हिट हो गया है। इसके साथ ही जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) ने हॉलीवुड फिल्म 'टेल इट लाइक अ वुमन' (Tell It Like A Woman) का पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) ने अपनी तीसरी फिल्म साइन कर ली है।

सनी देओल की फिल्म 'चुप' का टीजर रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता सन्नी देओल की आने वाली फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' रिलीज कर दिया गया है। 09 जुलाई को गुरु दत्त की 58वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर आर. बाल्की ने अपनी फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' का टीजर रिलीज कर दिया है। यह फिल्म गुरु दत्त को समर्पित है। फिल्म में सनी देओल, दुलकर सलमान और पूजा भट्ट ने मुख्य भूमिका निभायी हैं। टीजर की शुरुआत दुलकर सलमान से होती है। वह गुरु दत्त की फिल्म 'कागज के फूल' का गाना 'वक्त ने किया क्या हसीं सितम' की ट्यून पर 'हैपी बर्थडे' गा रहे हैं। साथ में न्यूजपेपर की कतरन काटकर फूल बनाते नजर आ रहे हैं। दुलकर इन कागज के फूलों से बने गुलदस्ते को लेकर जाकर एक लड़की को देते हैं। जब वो लड़की कहती है कि गुरु दत्त की फिल्म 'कागज के फूल' की खूब आलोचना की गई थी, तो तभी जोर से आवाज आती है 'चुप'। देखें पोस्ट

'लाइगर' के गाना अकड़ी-पकड़ी का प्रोमो वायरल

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म 'लाइगर' के गाना अकड़ी-पकड़ी का प्रोमो वायरल हो गया है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'लाइगर' को चर्चा में है।धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म के पहले गाने अकड़ी-पकड़ी का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें विजय और अनन्या एकदम मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस गाने का प्रोमो शेयर किया है। लाइगर में विजय देवरकोंडा एक मार्शल आर्ट फाइटर के रूप में नजर आने वाले हैं और दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन उनके प्रतिद्वंदी होंगे। पुरी जगन्नाध निर्देशित यह फिल्म इस साल 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। देखें पोस्ट

मानुषी छिल्लर ने साइन की तीसरी फिल्म

मानुषी छिल्लर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत अक्षय कुमार के साथ सम्राट पृथ्वीराज से की है। इस फिल्म में वह सम्राट पृथ्वीराज की प्रेमिका संयोगिता के किरदार में थीं। चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज का रोल निभाया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। मानुषी ने अपने करियर की तीसरी फिल्म साइन कर ली है। बताया जा रहा है कि यह एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसकी शूटिंग यूरोप में होगी। इस फिल्म में मानुषी किसी नए अवतार में नजर आने वाली हैं। बताया जा रहा है कि एक महात्वाकांक्षी परियोजना है और निर्माता इसके लिए ऑन स्क्रीन किसी नए चेहरे को कास्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मानुषी को कास्ट किया है। कहा जा रहा है कि मानुषी ने दूसरी फिल्म विक्की कौशल के साथ साइन की है। यशराज फिल्म इसको प्रोड्यूस करेंगे और इसमें दो बड़े स्टार्स लीड रोल में होंगे।

जैकलीन की हॉलीवुड फिल्म

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म 'टेल इट लाइक अ वुमन' का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जैकलीन ने अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म 'टेल इट लाइक ए वुमन' का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है।यह फिल्म आठ महिला फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित है। जैकलीन ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें इस परियोजना का हिस्सा होने पर गर्व है। जैकलीन फर्नांडिस अपने इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड फिल्म 'टेल इट लाइक अ वुमन' का पहला पोस्टर साझा करने के साथ ही को-स्टार्स और निर्देशकों की तस्वीर भी शेयर की है जिसमें जैकलीन, मार्गेरिटा बाय, ईवा लोंगोरिया, कारा डेलेविंगने, ऐनी वतनबे, जेनिफर हडसन और मार्सिया गे हार्डेन के साथ दिखाई दे रही हैं। जैकलीन ने 'टेल इट लाइक अ वुमन' का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ''टेल इट लाइक अ वुमन' की पूरी टीम के साथ इस असाधारण प्रयास का हिस्सा बनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 8 महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित एक संकलन। मुझे इस स्पेशल जर्नी का हिस्सा बनाने के लिए थैंक्यू लीना यादव जिन्होंने मेरे भाग का निर्देशन किया और मेरे निर्माताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस अविश्वसनीय फिल्म के पीछे हैं। इसे देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती" देखें पोस्ट..