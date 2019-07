कंगना रनौत और जर्नलिस्ट विवाद बढ़ा, हुई माफी की मांग

कंगना रनौत की जर्नलिस्ट के साथ बहस अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल, गिल्ड ऑफ इंडिया ने कंगना की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' को पूरी तरह बायकॉट करने का फैसला किया है। संस्था ने फैसला किया है कि कंगना को मीडिया कवरेज नहीं दिया जाएगा।

एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया नामक संस्था ने फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर को एक लेटर लिखा है जिसमें फिल्म को पूरी तरह बायकॉट करने और इसे कोई मीडिया कवरेज नहीं देने की बात कही गई है। इसके साथ ही गिल्ड ने उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है।

लेटर में लिखा गया है कि आपकी टीम ने हमसे अंधेरी में आयोजित आपके एक इवेंट को आकर कवर करने की रिक्वेस्ट की गई थी। इस इवेंट में कंगना रनौत जो कि राजकुमार राव के साथ थीं, हमारे एक पत्रकार पर बुरी तरह भड़क उठीं, बावजूद इसके कि उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ था।

लेटर में लिखा है कि क्योंकि आप उस इवेंट में खुद मौजूद थीं तो आप जाहिर तौर पर इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं। हम आपसे इस मामले पर एक लिखित स्टेटमेंट और कंगना द्वारा किए गए बर्ताव की निंदा की मांग करते हैं।

