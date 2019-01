Why Cheat India: फिल्म देखकर कुछ ऐसा रहा फैन्स का रिएक्शन

इमरान हाशमी(Emraan Hashmi) की फिल्म 'वाय चीट इंडिया'(Why Cheat India) शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर बनी है। इमरान इस फिल्म में राकेश सिंह का किरदार कर रहे हैं, जो पैसे लेकर परीक्षाओं में अमीर स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए उनकी जगह होशियार स्टूडेंट्स को एग्जाम देने भेजता है। दर्शक फिल्म देखकर अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पढ़ें उनके ट्वीट्स-

#WhyCheatIndia #OneWordReview - BLOCKBUSTER ⭐️⭐️⭐️⭐️👏👏



Very good content

Very good story

And @emraanhashmi act Super

Full on entertainment

Masterpiece movie @shreya_dhan13 @EmraanHFilms @tanuj_garg @atulkasbekar @EllipsisEntt @TSeries @itsBhushanKumar

— H R Rabari (@HiraRabari88) January 17, 2019

#WhyCheatIndia: One thing I would do anything (yes, even cheat) to get is @emraanhashmi's wicked smile! @shreya_dhan13's breakdown scene in the 2nd half evokes GOOSEBUMPS. @EmraanHFilms @tanuj_garg @atulkasbekar @EllipsisEntt @TSeries @itsBhushanKumar #whycheatindia review

— Umesh Punwani (@PunwaniUmesh) January 17, 2019

It's time to cheat India 😍😍 IMAX iam coming for #WhyCheatIndia 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

All positive reviews are giving me goosebumbs @emraanhashmi 😆

More 2 hrs 😙😙😚😚 pic.twitter.com/MWfwQFsF7A

— WHY Pavan Kumar (@emraans_boy_24) January 18, 2019

Good Morning lovelies! Go watch #WhyCheatIndia & spread the word!! #EmraanHashmi #WhyCheatIndia pic.twitter.com/68m9yWPctL

— WHYeh universe (@EHUniverse) January 18, 2019

#WhyCheatIndia.Just watched the film,and enjoyed every bit of it.@emraanhashmi sir,how you managed to play every character so effortlessly.Your portrayal of Rakesh Singh is out of the world.@shreya_dhan13 you have make a great debut.will watch the film again this weekend.

— Aninda Biswas (@AnindaBiswas4) January 18, 2019

MOVIE REVIEW: एजुकेशन सिस्टम में होने वाली चोरी को बखूबी दिखाया 'वाय चीट इंडिया' में

आम्रपाली दुबे ने लड़का बन लगाए संभावना सेठ के साथ ठुमके, बार-बार वीडियो देख रहे हैं फैन्स

जब फेल होने के डर से इमरान ने उठाया था ये कदम...

लाइव हिन्दुस्तान से खास बात करते हुए इमरान ने कहा था, मैंने चीटिंग का एक्सपीरियंस किया है। हमारे स्कूल में पेपर लीक हुआ था। मैंने खरीदा नहीं था, लेकिन मैंने कॉपी किया था। मैंने कॉपी इसलिए किया था क्योंकि मैं प्रैशर में था कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट था और मैं डर गया था। उस दिन इनविजिलेटर ने हमें कॉपी करने के लिए परमिशन दे दी और पूरी क्लास ने बुक्स खोलकर कॉपी करना शुरू किया। तो मास चीटिंग भी होती है।