सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद बदला इमरान हाशमी की फिल्म 'चीट इंडिया' का टाइटल

एक बार फिर एक बॉलीवुड फिल्म पर सेंसर बोर्ड की गाज गिरी है। हम बात कर रहे हैं अगले शुक्रवार रिलीज होने वाली इमरान हाशमी की फिल्म 'चीट इंडिया' की, जिसका टाइटल बदल गया है। इस फिल्म के टाइटल को फिल्म की रिलीज से कुछ ही दिन पहले बदलने की बड़ी वजह इस पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति है। फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि फिल्म का टाइटल भ्रमित करने वाला और विवादित है। इसके बाद निर्माताओं ने समझदारी दिखाते हुए इस फिल्म के नाम में बदलाव कर दिया है।

#CheatIndia is now titled #WhyCheatIndia... Releases next Fri [18 Jan 2019].