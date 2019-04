Pm Modi Biopic: चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज को लेकर चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है। सर्वोच्च न्यायालय अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद चुनाव आयोग की टीम के लिए बुधवार को स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों ने पीएम मोदी की बायोपिक को देखा। फिल्म देखने के बाद अब चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को दी है।

Election Commission submits its report in sealed cover before the Supreme Court on Vivek Oberoi starrer biopic 'PM Narendra Modi'. SC posts the matter for further hearing on Friday, April 26 & directs that report be served to petitioner (producers of the movie). pic.twitter.com/QH14zYPUXi