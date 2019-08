Article 370 को लेकर टीवी क्वीन एकता कपूर बोलीं, 'उम्मीद करूंगी कश्मीर सुरक्षित रहे'

सोमवार को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जम्मू एवं कश्मीर (Jammu & Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 (Article 370) को राज्य से हटा दिया गया है। साथ ही अब जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा- जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में नहीं। सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की ही चर्चा हो रही है। बॉलीवुड सेलेबस भी इस निर्णय की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड प्रोड्सर और फिल्म मेकर टीवी क्वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने अपना रिेक्शन दिया है। एकता कपूर ने ट्ववीट करके मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर अपनी राय रखी है।

एकता कपूर ने फिल्म मेकर समर खान के ट्वीट पर रिट्विट करते हुए अपनी बात रखी है। दरअसल, समर खान मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को बोल्ड फैसला बताया। जिस पर रियेक्ट करते हुए एकता ने लिखा कि ये अतिवादी फैसला है लेकिन समय की जरूरत है। सिर्फ उम्मीद करती हूं कि कश्मीर सुरक्षित रहे।

It’s a radical desicion but need of the hour!! Only hope Kashmir stays safe !#historicalday https://t.co/kANQx3xWPt