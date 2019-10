PM मोदी के साथ एकता कपूर ने शेयर की ये फोटो, कुछ ही मिनटों में हुई वायरल

पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के खास मौके पर कला और सिनेमा हस्तियों से अपने आवास पर मुलाकात की। इस इवेंट में शामिल होने बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए जिनमें शाहरुख खान, आमिर खान, आनंद एल राय, कंगना रनौत, एकता कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और सोनम जैसे कई स्टार्स शामिल थे।

इसी इवेंट की एक फोटो एकता कपूर ने शेयर की है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस फोटो के शेयर होते ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल, इस फोटो में पीएम मोदी के साथ एकता कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, कंगना रनौत, अश्वनी अय्यर तिवारी, वरदा खान नाडियाडवाला हैं।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'गांधीजी सादगी के पर्याय हैं...उनके विचार दूर-दूर तक गूंजते हैं'।

Gandhi is synonymous with simplicity. His thoughts reverberate far and wide: PM @narendramodi pic.twitter.com/cEjDtoMLGo — PMO India (@PMOIndia) October 19, 2019

वहीं कार्यक्रम में मौजूद आमिर खान ने कहा, 'मैं बापू के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयास के लिए प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा। एक क्रिएटिव व्‍यक्‍ति के तौर पर हम इस दिशा में काफी कुछ कर सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री को आश्‍वस्‍त करना चाहूंगा कि हम इस दिशा में और प्रयास करेंगे।

First and foremost, I want to appreciate PM @narendramodi for thinking about this effort (further popularising the ideals of Bapu).



As creative people, there is much we can do.



And, I assure the PM that we will do even more: noted actor @aamir_khan pic.twitter.com/XCDgYzukZv — PMO India (@PMOIndia) October 19, 2019

शाहरुख खान ने कहा, 'हम लोगों को एक अच्‍छे काम के लिए एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्‍यवाद। मुझे लगता है कि भारत और दुनिया को हमें गांधी जी से फिर से परिचित कराना चाहिए।'