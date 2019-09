आयुष्मान खुराना के बर्थडे पर एकता कपूर ने शेयर किया वीडियो

आयुष्मान खुराना अभिनीत "ड्रीम गर्ल" ने एक ऐतिहासिक शुरुवात की है और फिल्म निर्माता एकता कपूर के खुशी की कोई सीमा नहीं है और इसीलिए फ़िल्म निर्माता ने 'पूजी' के साथ एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें फ़िल्म के मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना नज़र आ रहे है।

फिल्म की प्रतिक्रिया से अभिभूत, एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जहां वह ड्रीम गर्ल को डबल डिजिट ओपनिंग देने के लिए पूजा उर्फ आयुष्मान खुराना को धन्यवाद कह रही है।

इस मजाकिया वीडियो को शेयर करते हुए एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा,"Poojieee ne ‘eku ‘ ko double diya( ok I hammmm n I don’t know how to act AT ALL) but this is an appreciation post for this man whose bday it is today! Ur choices ur humility ur warmth n depth make u d Man U r ! N ur success is d biproduct! Pls stick with ur gut n convictions n Thanku for a ‘ double digit’ opening ! After a shitty month I needed this ! AYUSHMAAAN BHAVAAAH JAI MATA DI".

टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों और वेब शो की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अपनी गहरी छाप छोड़ने के बाद, ऐसी कोई भी स्क्रीन नहीं है जो कंटेंट क्वीन से अछूती है और अब एकता कपूर ने आयुष्मान खुराना अभिनीत 'ड्रीम गर्ल' के साथ एक बात फिर जनता का दिल जीत लिया है।

ड्रीम गर्ल राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित है और शोभा कपूर, एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित है। आयुष्मान खुराना अभिनीत "ड्रीम गर्ल" देशभर में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के दिलों को जीतते हुए आगे बढ़ रही है।