लोगों ने की शो 'ये हैं मोहब्बतें' बंद करने की मांग, एकता ने दिया ये करारा जवाब

टीवी शो 'ये हैं मोहब्बतें' में आए दिन नए ट्विस्ट शो को जहां दिलचस्प बना रहे हैं, वहीं दर्शक शो में होने वाले बदलावों से ऊब गए हैं। शो में प्रोड्यूसर के पास कुछ खास दिखाने को नहीं बचा है, तो उन्होंने शो को आठ आगे बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, आए दिन किसी स्टार की एंट्री और किसी का शो से जाना भी जारी है। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी शो से कम होती जा रही है। साल 2013 में शुरू हुआ ये शो शुरुआत में काफी पसंद किया गया था। यहां तक कि शो कुछ टाइम टीआरपी में भी ऊपर रहा था। लेकिन शो में आए दिन के बदलाव को देखते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर इस शो को बंद करने की मांग शुरू कर दी है। बता दें कि यूजर्स ने ट्विटर पर हैशटैग एंडवाईएचएम चलाया है, जिसमें में शो को बंद करने की गुहार कर रहे हैं।

A woman's own husband is calling her 'bannjh'. APPALLING!



I can't even imagine the pain infertile women must be going through watching ur show Ekta. They would feel like d most useless, alone, unwanted person on this earth.



Shut this crap @StarPlus#EndYHM — Isha🍃 (@ranaa_09) May 23, 2018

शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने शो में जो अजीब मोड़ दिखाया है, लोग उससे नाराज है और ऐसे में एकता को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। शो की स्क्रीप्ट के बारे में बात करते हुए एक फैंन ने ट्वीट कर कहा, 'मैं सोच नहीं सकती कि जो औरत मां नहीं बन सकती उस पर तुम्हारा शो देख कर क्या बीतती होगी। वो खुद को बेहद तुच्छ, अकेला और धरती पर बोझ समझती होगी। इस बकवास को बंद करो'। हालांकि ऐसे ट्वीट्स का एकता कपूर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एकता कपूर ने ट्वीट कर कहा है, 'मैं अपने फैंस से कहूंगी कि हैशटैग एंडवाईएचएम कैंपेन चलाने के बजाए वो इस शो को देखना बंद कर दें। सभी कहानियां दर्शकों की पसंद के मुताबिक नहीं दिखाई जा सकती। मैं अपने टीवी दर्शकों से प्यार करती हूं, उनके विचारों को तवज्जो देती हूं और उनकी तर्क को मानती हूं लेकिन हमारा क्रिएटिव काम टीवी रेटिंग और नॉर्म्स से चलता है। ये शो फैंस के लिए हैं। प्यार और सम्मान हमेशा।'

what have you done to Raman? to this beautiful show with a beautiful concept? WE DO NOT WANT THIS! #EndYHM @ektaravikapoor do watch this clip and you'll know what you've done :) @StarPlus pic.twitter.com/pIh8ZGNkN0 — - K H A N - (@divyankaschild) May 23, 2018