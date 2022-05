Eid 2022: बॉलीवुड और टीवी के सेलिब्रिटीज ने दी ईद की मुबारकबाद, देखें किसने क्या बनाया प्लान

कोरोना काल की वजह से दो साल बाद ईद पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट की जा रही है। बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने सोशल मीडिया पर फैन्स और फॉलोवर्स को ईद की मुबारकबाद दी और अपने प्लान्स के बारे में बताया।

