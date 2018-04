बॉलीवुड में छाया 'SANJU' का जादू, सेलेब्स ने टीजर देख दिए ऐसे रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म 'दत्त बॉयोपिक' का टीजर बीते दिन रिलीज हो गया। फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त का रोल निभा रहे हैं। रणबीर अपने संजू बाबा वाले लुक को लेकर काफी चर्चा में थे। उनके इस स्टाइल को काफी तारीफे मिल रही हैं। संजू का टीजर रिलीज होते ही ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन आने लगे। सभी जगह रणबीर के लुक और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की जा रही है। करीब एक मिनट 25 सेकेंड के इस टीज़र में रणबीर कपूर ने संजय दत्त के यंग डेज़ से लेकर उनके पुणे के येरवडा जेल में से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। संजच के अफेयर से लेकर उनके जिंदगी के हर पहलू को इसमें दिखाया जा रहा है।

इसमें अपना बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा है। सेलेब्स ने राजकुमार हिरानी की इस फिल्म का टीजर मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसके बाद से उनके ट्वीट पर सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं। सोनम कपूर से लेकर रितेश देशमुख, कृति सेनन, आयुषमान खुराना आदि सभी ने रणबीर की तारीफ करते हुए ट्विटर पर रिएक्शन दिए है।

आइए डालते हैं सेलेब्स के रिएक्शन पर एक नजर...

