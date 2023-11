Dunki Teaser Drop 1: लंबे बाल, रोमांटिक अंदाज...कुछ ऐसा है 'डंकी' में शाहरुख खान का किरदार

शाहरुख खान के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। शाहरुख खान ने अपने 58वें जन्मदिन पर अपनी आने वाली फिल्म 'डंकी' का टीजर रिलीज कर दिया है। मेकर्स ने इस 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो को टीजर की जगह 'ड्रॉप 1' नाम दिया है। 'जवान' और 'पठान' में फैंस ने शाहरुख खान फुल ऑन एक्शन मोड देखा। वहीं 'डंकी' में फैंस बड़े समय के बाद उनका रोमांटिक अंदाज देखेंगे। वे इस फिल्म में खुलकर डांस भी करेंगे और कॉमेडी भी।

यहां देखिए टीजर

टीजर जारी करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, 'अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे सरल और वास्तविक लोगों की कहानी। दोस्ती, प्यार और साथ रहने की कहानी...एक रिश्ते में रहने की कहानी जिसका नाम घर है! दिल को छूने वाले कहानीकार की दिल छूने वाली कहानी। इस यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे।'

A story of simple and real people trying to fulfill their dreams and desires. Of friendship, love, and being together… Of being in a relationship called Home!

A heartwarming story by a heartwarming storyteller. It's an honour to be a part of this journey and I hope you all come… pic.twitter.com/AlrsGqnYuT