20वें दिन 200 करोड़ के इतना करीब पहुंची दृश्यम 2, 'एन एक्शन हीरो' और 'भेड़िया' का बजा बैंड

Box office collection Of Drishyam 2, Bhediya and An Action Hero: एक ओर जहां आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और जयदीप अहलावात (Jaideep Ahlawat) की फिल्म एन एक्शन हीरो(An Action Hero) एक हफ्ते भी थिएटर्स में नहीं टिक पाई तो दूसरी ओर वरुण धवन और कृति सेनन की भेड़िया (Bhediya) का भी बैंड बजा हुआ है। वहीं इनसे हटकर अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) करीब तीसरे हफ्ते भी अपना जलवा बिखेर रही है।

कितना रहा एन एक्शन हीरो का कलेक्शन

आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावात की फिल्म एन एक्शन हीरो ने पहले दिन 1.31 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 2.16 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 2.52 करोड़ रुपये, चौथे दिन 95 लाख रुपये, पांचवे दिन 90 लाख रुपये और 6वें दिन करीब 80 लाख का कलेक्शन किया। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड है लेकिन कलेक्शन करीब इसके आस पास ही रहेगा। फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 8.64 करोड़ रुपये ही हो पाया है, जबकि फिल्म से आयुष्मान और ट्रेड एनालिस्ट्स को काफी उम्मीदे थीं। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म दर्शकों को नहीं पसंद आ रही है। फिल्म को सोशल मीडिया पर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।

200 करोड़ के बेहद करीब दृश्यम 2

अजय देवगन की दृश्यम 2 को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 195 करोड़ रुपये हो गया है औऱ 200 करोड़ के बेहद करीब है फिल्म। फिल्म दृश्यम 2 ने पहले दिन 15.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 64.14 करोड़ रुपये और पहले हफ्ते में 104.66 करोड़ रुपये कलेक्ट किया। वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 163.48 रुपये रहा।



पहले दिन:15.38 करोड़ रुपये

दूसरे दिन: 21.59 करोड़ रुपये

तीसरे दिन: 27.17 करोड़ रुपये

चौथे दिन: 11.87 करोड़ रुपये

पांचवें दिन: 10.48 करोड़ रुपये

6वें दिन: 9.55 करोड़ रुपये

7वें दिन: 8.62 करोड़ रुपये

8वें दिन: 7.87 करोड़ रुपये

9वें दिन: 14.05 करोड़ रुपये

10वें दिन:17.32 करोड़ रुपये

11वें दिन: 5.4 करोड़ रुपये

12वें दिन: 5 करोड़ रुपये

13वें दिन: 4.68 करोड़ रुपये

14वें दिन: 4.31 करोड़ रुपये

15वें दिन: 4.45 करोड़ रुपये

16वें दिन: 8.45 करोड़ रुपये

17वें दिन: 10.39 करोड़ रुपये

18वें दिन: 3.05 करोड़ रुपये

19वें दिन: 2.53 करोड़ रुपये

20वें दिन:2.30 करोड़ रुपये (अर्ली ट्रेंड्स)

भेड़िया का भी बुरा हाल

वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की भेड़िया (Bhediya), 25 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 55 करोड़ हो पाया है। ऐसे में फिल्म को फ्लॉप ही कहा जा रहा है। एक नजर फिल्म के कलेक्शन पर

पहले दिन:7.48 करोड़ रुपये

दूसरे दिन: 9.57 करोड़ रुपये

तीसरे दिन: 11.50 करोड़ रुपये

चौथे दिन: 3.85 करोड़ रुपये

पांचवें दिन: 3.45 करोड़ रुपये

6वें दिन: 3.20 करोड़ रुपये

7वें दिन: 3 करोड़ रुपये

8वें दिन: 1.95 करोड़ रुपये

9वें दिन: 3.70 करोड़ रुपये

10वें दिन:4.36 करोड़ रुपये

11वें दिन: 1.60 करोड़ रुपये

12वें दिन: 2 करोड़ रुपये

13वें दिन: 1.25 करोड़ रुपये (अर्ली ट्रेंड्स)