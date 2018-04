'संजू' का टीजर रिलीज, हूबहू संजय दत्त लग रहेें है रणबीर

संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म 'संजू' का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर बड़े परदे पर संजय दत्त बन कर कैसे नजर आएंगे इसकी झलक आप टीजर में बखूबी देख सकते हैं।

करीब एक मिनट 25 सेकेंड के इस टीज़र में रणबीर कपूर ने संजय दत्त के यंग डेज़ से लेकर उनके पुणे के येरवडा जेल में से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। टीज़र में फिल्म का नाम घोषित कर दिया गया है 'नाम है संजू'> इस ट्रेलर में संजय दत्त के ड्रग्स की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजच के अफेयर से लेकर उनके ज़िंदगी के हर पहलू को इसमें दिखाया जा रहा है।

From the director of #Munnabhai franchise, #3Idiots and #PK... Rajkumar Hirani... His latest movie - #DuttBiopic - arrives with MONUMENTAL EXPECTATIONS... Presenting the FANTASTIC teaser of #Sanju: https://t.co/IgnxyctfE0