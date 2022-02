'डॉक्टर स्ट्रेंज' में होगी 'डेडपूल' की एंट्री? पहली बार दो सुपरहीरोज का डेडली कॉम्बिनेशन!

मार्वल की अपकमिंग फिल्म Doctor Strange in the Multiverse of Madness का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के 2 ट्रेलर अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं और क्योंकि Spider Man - No Way Home में डॉक्टर स्ट्रेंज का अहम रोल था इसलिए माना जा रहा है कि इस फिल्म में भी स्पाइडर मैन की झलक मिल सकती है। इसके अलावा फिल्म में टॉम क्रूज की सुपीरियर आयरन मैन के तौर पर वापसी को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं और इसी बीच एक और दिलचस्प खबर सामने आई है।

डॉक्टर स्ट्रेंज में 'डेडपूल' की एंट्री?

फिल्म के एक पोस्टर को आधार बनाकर कुछ फैंस सोशल मीडिया पर ऐसा दावा कर रहे हैं कि Doctor Strange in the Multiverse of Madness में 'डेडपूल' की भी एंट्री होगी। असल में एक पोस्टर जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कांच के टुकड़ों के बीच से उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें एक कांच के टुकड़े पर डेडपूल जैसा चेहरा नजर आ रहा है। इसी आधार पर डेडपूल के फिल्म में होने का दावा किया जा रहा है।

क्या बोले एक्टर रायन रेनॉल्ड्स?

लेकिन इस दावे में आखिर कितनी हकीकत है? डेडपूल का रोल प्ले करने वाले एक्टर Ryan Reynolds ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। Ryan Reynolds ने कहा, 'मैं इस फिल्म में नहीं हूं। मैं सच कह रहा हूं। मैं इस फिल्म में नहीं हूं।' बता दें कि डेडपूल को अभी तक किसी भी मार्वल फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

ट्रेलर के बाद एक्साइटेड हैं फैंस

मालूम हो कि 'डॉक्टर स्ट्रेंज' मार्वल के सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर सुपर हीरोज में गिना जाता है। फिल्म का पहला पार्ट काफी कामयाब रहा था और अब फैंस को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है। हालांकि इस बीच कई अन्य फिल्मों में डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री कराई जाती रही है। उधर इस फिल्म के जरिए आयरन मैन की वापसी कराए जाने को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं।