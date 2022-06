Doctor Strange 2 OTT: डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस', जानें तारीख

Doctor Strange in the Multiverse of Madness on Disney Plus Hotstar: 6 मई को बेनेडिक्ट कंबरबैच (Benedict Cumberbatch), एलिजाबेथ ओल्सन (Elizabeth Olsen), बेनेडिक्ट वोंग, जोचिटल गोमेज और रेचेल मैकएडम्स स्टारर फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस'(Doctor Strange in the Multiverse of Madness) फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मार्वल की इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था और एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार में बेनेडिक्ट कंबरबैच दर्शकों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रहे थे। लाइव हिंदुस्तान के रिव्यू सहित अन्य क्रिटिक्स ने भी फिल्म को पसंद किया था और साथ ही साथ फिल्म ने अच्छा कलेक्शन भी किया था। थिएटर्स में धमाका करने के बाद अब 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस', ओटीटी प्रीमियर के लिए तैयार है।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस'

बता दें कि मार्वेल की फिल्में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही दस्तक देती है। इस ही सिलसिले को 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' ने भी आगे बढ़ाया है। सैम रैमी निर्देशित 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस', 22 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। फिल्म को अच्छे से समझने के लिए बेहतर होगा अगर आप मार्वेल की वेब सीरीज ‘वांडा विजन’, ‘लोकी’ और ‘व्हाट इफ’ देख चुके हैं। आपको ये भी जरूर बता दें कि कहने को तो फिल्म डाक्टर स्ट्रेंज का दूसरा पार्ट है लेकिन फिल्म अपने पहले पार्ट से कई गुना आगे बढ़ चुकी है, जो बाकी फिल्मों में धीरे- धीरे देखने को मिला है।

संबंधित खबरें

'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस'में ब्लैक बोल्ट

याद दिला दें कि फिल्म में चार्ल्स जेवियर, कैप्टन मार्वेल, ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर आदि की मौजूदगी ने फिल्म को दर्शकों के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिड बना दिया था। वहीं इससे हिंट मिलती है कि आने वाले टाइम में इसका कोलेबरेशन भी देखने को मिलेगा। वहीं फिल्म में एक दो नहीं बल्कि चार डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म को नए लेवल पर ले गए थे, जो किसी ने भी सोचा नहीं था। याद दिला दें कि फिल्म की रिलीज से पहले ऐसी चर्चा थी कि इस फिल्म में टॉम क्रूज बतौर आयरन मैन बनकर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और ये सिर्फ अफवाह साबित हुई थी।

'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' का कलेक्शन और IMDb

'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' ने भारत में भी अच्छी कमाई की थी। फिल्म के सिर्फ इंग्लिश वर्जन ने ही करीब 130 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जो काफी अच्छा है। बात फिल्म की IMDb रेटिंग की करें तो 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' 7.3 रेटिंग मिली है। 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' की ये रेटिंग 2 लाख से अधिक वोट्स के बाद तय हुई है। वैसे बता दें कि फिल्म की शुरुआती रेटिंग 9 से अधिक थी, लेकिन बढ़ते वोट्स के बाद फिल्म की रेटिंग भी कम हो गई।