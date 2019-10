जानवरों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ दिशा पाटनी ने उठाया ये कदम

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी को जानवरों से बहुत प्यार है। दिशा ने सभी से सोशल मीडिया पर जानवरों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ बोलने का आग्रह किया है।

दिशा ने शुक्रवार को ट्विटर पर अपने पालतू कुत्ते की एक तस्वीर शेयर की और इसके कैप्शन में लिखा, 'फर और चार पैर सबसे अच्छी थेरेपी है...जानवरों के पास आवाज नहीं है, लेकिन आपके पास है, इस हैशटैगएनिमलवेलफेयरडे पर आप बोलिए क्योंकि वे बोल नहीं सकते।'

The best therapy has fur and four legs🐾🐱 Animals don't have a voice but you do, this #AnimalWelfareDay speak up because they can't! pic.twitter.com/Zl7RIK9LGV