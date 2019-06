दीपिका ने अपने नाम के आगे जोड़ा पति का नाम, शादी के डेढ़ साल बाद लिया ये फैसला

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने पिछले साल एक्टर शोएब इब्राहिम से शादी की थी। दीपिका ने शादी के तुरंत बाद तो अपना नाम नहीं बदला था, लेकिन शादी के डेढ़ साल बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदल लिया है। दरअसल, दीपिका ने ट्विटर पर अपना नाम दीपिका कक्कड़ से बदलकर दीपिका कक्कड़ इब्राहिम कर दिया है।

दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो इन दिनों सीरियल 'कहां हम कहां तुम' में नजर आ रही हैं। इस सीरियल में वो एक्ट्रेस का किरदार ही निभा रही हैं और उनके अपोजिट करण वी ग्रोवर हैं जो डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं।

#Ronakshi's journey is about to begin in a few minutes! Are you all set to watch 'em? 😊



Watch #KahaanHumKahaanTum, Tonight at 9pm only on StarPlus and Hotstar: https://t.co/fIBbu6FUnM @karanvgrover22 @ms_dipika pic.twitter.com/YNqIpwXp4V