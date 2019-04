VIDEO: निरहुआ और खेसारी लाल ने द कपिल शर्मा शो में बांधा समां

@dineshlalyadav aka nirhuya, @khesari_yadav , @amarpali_dubey_ n @ranichatterjeeofficial all bhojpuri starts together in #TheKapilSharmaShow tonight 9:30 pm only on @sonytvofficial 🤗🙏 #TKSS #bhojpuri #bhojpurisong #bhojpuriactress #bhojpuriactor 👌🤘🏻

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma) on Apr 7, 2019 at 7:43am PDT