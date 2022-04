निरहुआ ने की आम्रपाली दुबे से नेपाल में 'शादी', वायरल हुआ वीडियो

भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी की निरहुआ इन दिनों नेपाल में हैं। निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे भी हैं। दोनों नेपाल में अपनी अपकमिंग फिल्म निरहुआ वलन करोड़पति की शूटिंग कर रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Thu, 07 Apr 2022 03:57 PM

