हॉलीवुड फिल्म 'Tenet' की सेट से डिंपल कपाड़िया की फोटो हुई लीक, क्रिस्टोफर नोलन से बातचीत में दिखीं मशगूल

हॉलीवुड की 'डनकर्क', 'इंटर्सटेलर' और 'द डार्क नाइट' जैसी मशहूर फिल्में बना चुके डायरेक्टर क्रिस्टफर नोलन अगली फिल्म 'टेनेट' में बॉलीवुड ऐक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का पहला लुक सामने आ गया है। फोटो में डिंपल कपाड़िया क्रिस्टोफर नोलन के साथ नजर आ रही हैं।

FIRST LOOK at Dimple Kapadia on the set of #Tenet, with lead John David Washington, Christopher Nolan and Hoyte van Hoytema.



They’re using Panavision 65mm cameras here. Based on the set videos from Tallinn, I suspect the action scenes are shot in IMAX and the rest is 65mm film. pic.twitter.com/U8jZISJGv0