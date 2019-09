पाक आमंत्रण और वीजा रद्द करने की मांग पर सामने आए दिलजीत सिंह दोसांझ, दिया ये चौंकाने वाला जवाब

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) एक निगेटिव खबर की वजह से चर्चा में हैं। खबरों की मानें तो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने विदेश मंत्रालय को गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का वीजा रद्द करने के लिए लिखा है। इस खत में यह शिकायत की गई हैं कि दिलजीत दोसांझ ने 21 सितंबर के अमेरिका में शो के लिए पाकिस्तान नेशनल रेहान सिद्दीकी का निमंत्रण स्वीकार किया था। जिसपर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने आपत्ति जताई है। वहीं इस पर अब दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन सामने आ गया है।

इस बारे में बात करते हुए दिलजीत ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई खबर नहीं है। दिलजीत ने लिखा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ श्री बालाजी एंटरटेनमेंट के साथ है। मेरा एग्रीमेंट और मेरी डीलिंग सिर्फ बालाजी के साथ है, किसी और के साथ नहीं। दिलजीत ने यह भी लिखा है कि वो अब ये कार्यक्रम पोस्टपोन कर रहे हैं।

जानिए क्या है मामला

दरअसल, पाकिस्तान के रेहान सिद्दीकी अमेरिका में अपने एक फंक्शन के दौरान दिलजीत से परफॉर्म करवाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने दिलजीत को अप्रोच किया था। जिस पर एक्टर ने हामी भी भर दी थी। उनकी ये परफॉर्मेंस 21 सितंबर को अमेरिका में होने वाली थी। इस मामले के सामने आते ही एफडब्ल्यूआईसीई के एस जयशंकर ने गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का वीजा रद्द करने के लिए कहा है। दिलजीत दोसांझ को संबोधित करने वाले पत्र में कहा गया है कि पाक नागरिकों के लिए आपका प्रदर्शन दोनों देशों के बीच मौजूदा खतरनाक स्थिति को देखते हुए एक गलत मिसाल कायम करेगा। इस बात की जानकारी एएनआई के ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई।

Federation of Western India Cine Employees writes to Ministry of External Affairs to "cancel the visa of singer and actor Diljit Dosanjh who accepted the invitation of a Pakistan National Rehan Siddiqi for a performance in America of September 21." pic.twitter.com/BVlgFb8J6F