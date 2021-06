नरगिस के साथ दिलीप कुमार की थ्रोबैक तस्वीर हुई वायरल, ट्विटर पर शेयर कर पूछा- ‘पता है कब की है?

दिलीप कुमार अस्पताल से घर लौट आए हैं। जिसके बाद उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है। अस्पताल से बाहर लौटते वक्त उनका वीडियो भी सामने आया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अब उनकी तबीयत में सुधार है। उन्होंने सभी प्रशंसकों से दुआओं के लिए शुक्रिया कहा। अब दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की गई है।

कब क्लिक की गई?

तस्वीर में दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री नरगिस हैं। सभी दरवाजे के बाहर खड़े होकर पोज दे रहे हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है- ‘कोई आइडिया है ये तस्वीर कब और कहां क्लिक की गई?’ तस्वीर को उनके पारिवारिक दोस्त फैजल फारूकी ने पोस्ट किया है।

Any idea of when and where was this photo clicked? -FF pic.twitter.com/xyzgcrDWXx