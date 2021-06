दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार, टीम ने बताया- कब मिलेगी अस्पताल से छुट्टी

बॉलीवुड के 'ट्रैजिडी किंग' दिलीप के फैन्स के लिए खुशखबरी है। वह 10 जून तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से उनके स्पोक्स पर्सन ने हेल्थ अपडेट दिया है। बीती 6 जून को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से वह मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में ऐडमिट हुए थे।

कल तक छुट्टी मिलने की उम्मीद

ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। दिलीप कुमार का प्लेयूरल एस्पिरेशन (फेफड़ों से पानी निकालने की प्रक्रिया) सफल रहा। मैंने डॉक्टर जलील परकार और डॉक्टर निखिल गोखले से पर्सनली बात की। उन्हें उम्मीद है कि वे कल (गुरुवार) तक डिस्चार्ज हो जाएंगे।

Update: Thank you for your prayers. A successful pleural aspiration procedure was performed on Dilip Saab. I personally spoke to Dr. Jalil Parkar and Dr. Nitin Gokhale. They are optimistic that he will be discharged tomm (Thursday).- FF ( @FAISALmouthshut )

सामने आई थी प्यारी तस्वीर

दिलीप कुमार के अकाउंट से उनकी हेल्थ से जुड़े अपडेट्स लगातार दिए जा रहे हैं। 6 तारीख को अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। 7 तारीख को हॉस्पिटल से दिलीप कुमार और सायरा बानो की तस्वीर सामने आई थी।



उड़ रही थीं कई अफवाहें

दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही थीं। इस पर उनकी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि ऐसी किसी खबर पर ध्यान न दें और 'साहब' की हेल्थ से जुड़े सारे अपडेट्स इस ट्विटर हैंडल पर दिए जाते रहेंगे।

Request to media:

Millions of Dilip Saab’s fans look upto you for update on his health. You have always done a great job. Please verify from this twitter handle instead of calling anybody who may not have direct knowledge. -FF